Am Samstag (16.12.) entwendeten Unbekannte in der Zeit zwischen 20:00 und 23:40 Uhr einen Rucksack aus einem weißen Ford, der auf einem Parkplatz am "Mercksplatz" abgestellt war.

Darmstadt (ots) - Mit einer Beute im Wert von mehreren Tausend Euro flüchteten die Unbekannten mit dem Rucksack, in dem sich unter anderem ein Notebook und zwei Mobiltelefone befanden. Sachdienliche Hinweise können den Ermittlern des Kommissariats 21/22 aus Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969-0 mitgeteilt werden.