Am Donnerstag (14.12.) ereignete sich zwischen 12.40 und 14 Uhr ein Trickdiebstahl in einem Bekleidungsgeschäft am Luisenplatz.

Darmstadt (ots) - Nach derzeitigem Kenntnisstand agierten zwei unbekannte Täter dabei gemeinsam: Während eine Person die Verkäuferin in ein Gespräch verwickelte und ablenkte, entwendete die andere die Tageseinnahmen aus der Kasse des Geschäfts, die sich auf rund 900 Euro beliefen. Anschließend gelang ihnen die Flucht in unbekannte Richtung.



Die Zeugenaussage beschreibt einen der unbekannten Täter als männlich, im Alter zwischen 45 und 50 Jahren, mit südländischem oder arabischem Erscheinungsbild. Er hatte einen 3-Tage-Bart, sprach ausschließlich Englisch und wies auffällige Wasserbläschen auf der Oberlippe auf. Bekleidet war er mit einer grauen Jogginghose, einer blauen Daunenjacke und dunklen Halbschuhen.

Außerdem beschreibt der Zeuge eine weitere verdächtige Person als eine dunkelhäutige Dame. Sie soll das Geschäft kurz vor dem Mann verlassen haben und könnte möglicherweise an dem Vorfall beteiligt gewesen sein. Nähere Details zu ihrer Beschreibung liegen derzeit nicht vor.



Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, stets wachsam zu sein und Wertgegenstände sicher zu verwahren, insbesondere in geschäftigen Bereichen wie Verkaufsräumen.



Das Kommissariat 43 der Kriminalpolizei in Darmstadt hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Trickdiebstahls übernommen. Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben oder weitere Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.