Mit einer Geldkassette ist ein bislang unbekannter Täter nach dem Überfall eines Kioskes in der Mauerstraße am Samstagabend (09.12.) geflüchtet.

Darmstadt (ots) - Aktuellen Ermittlungen zufolge betrat der unbekannte Mann gegen 17:30 Uhr den Kiosk und bedrohte die Angestellte, mit vorgehaltenem Messer, die Kasse herauszugeben. Anschließend flüchtete er mit der mit mehreren Hundert Euro gefüllten Geldkassette. Verletzt wurde niemand.



Der Täter ist circa 1,80 Meter groß, etwa 40 Jahre alt, trug einen gräulichen Dreitagebart und war mit einer dunklen Mütze, einer dunklen Jacke und einer blauen Jeans bekleidet. Außerdem trug er einen schwarzen Rucksack mit "Nike" Aufschrift.



Das Kommissariat 10 in Darmstadt hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Mögliche Zeugen, die weitere Hinweise geben können oder den Täter bei seiner Flucht beobachtet haben, werden gebeten, sich be den Ermittlern in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.