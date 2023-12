Am Mittwoch (20.12.) wurden Beamte der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen im Bereich der Haltestelle "Dreieichweg" in Arheilgen von einem besorgten Bürger angesprochen, der einen Vogel in misslicher Lage vorgefunden hatte und die Polizei um Unterstützung bat.

Darmstadt (ots) - Nachdem die Ordnungshüter den Ort des Geschehens in Augenschein genommen hatten, stellten sie fest, dass sich ein Spatz mit dem rechten Füßchen in einem Nylonfaden verwickelt hatte und nun unter dem drei Meter hohen Blechdach der Haltestelle vor sich hin baumelte. Ein erster Befreiungsversuch zuvor, scheiterte.



Kurzerhand kletterte ein Polizist auf das Dach des Streifenwagens und konnte den offenbar verzweifelten und mittlerweile gleichgültig wirkenden Vogel erreichen und seine Fußfessel durchschneiden. Sonderlich dankbar erwies sich der Piepmatz gegenüber seinem Retter allerdings nicht gerade. Die neu gewonnenen Freiheit nutzte der Spatz, um sich in dessen Finger zu verbeißen und sein Geschäft auf der Hand des Beamten zu hinterlassen. Ungeachtet dessen, wurden auch noch die Reste der Nylonfasern von seiner Kralle entfernt, diese auf Verletzungen untersucht und der Vogel anschließend, wenige Tage vor dem anstehenden Weihnachtsfest, wieder in die Freiheit entlassen.