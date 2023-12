Nachdem bislang unbekannte Kriminelle in der Nacht zum Dienstag (05.12.) mehrere Hundert Liter Diesel abgezapft haben, sucht die Polizei nach Zeugen.

Darmstadt-Wixhausen (ots) - Aktuellen Ermittlungen zufolge verschafften sich die Unbekannten zunächst gewaltsam Zutritt zu einem Gelände in der Wolfsgartenallee, um dort in einem Gebäude ein Schloss zu einem Lagerraum aufzubrechen. Die unbekannten Kriminellen erbeuteten rund 570 Liter Diesel und suchten das Weite. Insgesamt werden die Schäden im unteren vierstelligen Bereich geschätzt.



Mögliche Zeugen, welche den Tathergang beobachten konnten und Hinweise zu den mutmaßlichen Tätern liefern können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.