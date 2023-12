Beim Brand in einer Firma im Industriegebiet Dieburg-Nord wurde am Freitagabend (01.12.) ein Mitarbeiter schwer verletzt.

Dieburg (ots) - Weitere Angestellte konnte die betroffene Räumlichkeit unverletzt verlassen.

Gegen 21:30 Uhr ging die erste Meldung bei der Rettungsleitstelle Dieburg ein. Die sofort alarmierten Feuerwehren aus Dieburg und Münster konnten den Brand unter Kontrolle bringen und schließlich löschen. Der verletzte, 26-jährige Mitarbeiter wurde vor Ort durch den Rettungsdienst erstversorgt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte sich bei Reinigungsarbeiten in der Firma eine brennbare Flüssigkeit ungewollt entzündet und so den Brand ausgelöst. Die genaue Brandursache und Schadenshöhe ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Gefertigt: EPHK René Bowitz, PvD