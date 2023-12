In der Nacht von Samstag (02.12.) auf Sonntag (03.12.) drangen unbekannte Täter auf das Gelände eines Unternehmens in der Frankfurter Straße ein.

Dieburg (ots) - Durch das Einschlagen einer Scheibe gelangten sie in die Büroräume und entwendeten Fahrzeugschlüssel und Fahrzeugkennzeichen. Darüber hinaus schlugen sie die Scheiben bei zwei Autos ein. Anschließend gelang ihnen unerkannt die Flucht. In der Summe entstand einen Sachschaden in Höhe von etwa 7.000 Euro.



Das Kommissariat 41 bei der Polizeistation Dieburg übernahm die Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 06071/9656-0 entgegengenommen.