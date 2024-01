Ein Einkaufsmarkt in der Röntgenstraße war in der Nacht von Samstag (30.12.) auf Sonntag (31.12.) gegen 1.45 Uhr Ziel von Kriminellen.

Eppertshausen (ots) - Die unbekannten Täter schlugen mutmaßlich mit einem Vorschlaghammer mehrere Zugangstüren ein und gelangten dadurch in den Verkaufsraum des Marktes. Nach derzeitigem Kenntnisstand erbeuteten die Eindringlinge zwei Getränkedosen und mehrere Packungen Zigaretten. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief bislang ergebnislos.



Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 4.200 Euro.



Das Fachkommissariat 21/22 hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen. Zeugen, die Hinweise auf die Identität der Täter oder den Verbleib des Stehlguts geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.