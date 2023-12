Die Räume eines Getränkemarkts am Stockheimer Ring in Dorf-Erbach gerieten in der Zeit zwischen Samstagabend (09.12.) und Montagmorgen (11.12.) in das Visier Krimineller.

Erbach (ots) - Die Täter verschafften sich zunächst gewaltsam Zutritt in das Gebäude und entwendeten dort anschließend Bargeld.



Hinweise bitte an die Kripo in Erbach (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06062/9530.