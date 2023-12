Unbekannte Täter hatten es in der Nacht von Donnerstag (14.12.) auf Freitag (15.12.) auf ein Einfamilienhaus im Fasanenweg abgesehen.

Erzhausen (ots) - Gewaltsam zerbrachen sie eine Fensterscheibe im ersten Obergeschoss und versuchten dadurch in den Wohnraum zu gelangen. Nach derzeitigem Kenntnisstand ließen die Täter noch vor Betreten der Innenräume von ihrem Vorhaben ab und ergriffen die Flucht in unbekannte Richtung.



Um sich vor zukünftigen Einbrüchen besser zu schützen, gibt die Polizei folgende Verhaltenstipps: Auch bei kurzer Abwesenheit sollte man alle Fenster, Balkon- und Terrassentüren schließen. Ein gekipptes Fenster ist praktisch ein offenes Fenster und lädt Einbrecher geradezu ein. Sorgen Sie dafür, dass Ihr Zuhause immer bewohnt wirkt. Zeitschaltuhren für Licht oder Radio können hierbei eine große Hilfe sein. Denken Sie über den Einbau von zusätzlichen Sicherheitsmaßnahmen nach, wie zum Beispiel einer Alarmanlage oder verbesserten Fenstersicherungen.



Das Fachkommissariat 21/22 der Kriminalpolizei in Darmstadt hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten Wohnungseinbruchdiebstahls aufgenommen. Sachdienliche Hinweise nehmen die Ermittlerinnen und Ermittler unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.