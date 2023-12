Am Montag (11.12.), gegen 17.40 Uhr, verschaffte sich ein Unbekannter gewaltsam über eine Terrassentür Zugang in ein Einfamilienhaus in der Schillerstraße.

Fränkisch-Crumbach (ots) - Der Kriminelle erbeutete einen Tresor, in dem sich unter anderem Geld und Dokumente befanden. Mit der Beute flüchtete der Eindringling. Er hinterließ einen Schaden von mehreren Tausend Euro.

Der Einbrecher wurde bei seiner Flucht beobachtet. Er war maskiert, trug ein Langarmshirt mit Kapuze und eine Weste sowie dunkle Schuhe.

Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei, an der auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war, verlief ergebnislos.



Das Kriminalkommissariat 21/22 aus Erbach bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Die Ermittler sind unter der Telefonnummer 06062/9530 erreichbar.