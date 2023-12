Nach einem Einbruch in eine Wohnung am Samstag (23.12.) hat die Erbacher Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen.

Fränkisch-Crumbach (ots) - Zwischen 17.45 und 19.50 Uhr drangen die bislang noch unbekannten Täter gewaltsam in die Wohnung in der Heimstättenstraße ein. Hier durchsuchten die Kriminellen die Räume nach Wertgegenständen und entwendeten nach bisherigen Erkenntnissen unter anderem Geld und Schmuck. Anschließend suchten sie unerkannt das Weite.



Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06062/9530 beim Kommissariat 21/22 in Erbach zu melden.