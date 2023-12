In der Nacht zum Montag (25.12.) wurde von einem Grab auf dem Friedhof in der Magdalenenstraße, Grabschmuck in Form einer aus Bronze bestehenden Lampe gestohlen.

Gernsheim (ots) - Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Gernsheim unter der Telefonnummer 06258/9343-0 zu melden.