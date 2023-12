Am Samstagabend (16.12.), in der Zeit zwischen 17.30 und 18.40 Uhr, hatten noch unbekannte Vandalen offenbar nichts Gutes im Sinn, als sie im Bereich der Einsiedlerstraße/Ecke Bleichstraße vier Autos an Außenspiegeln, Blinklicht und durch das Zerkratzen des Lacks beschädigten.

Gernsheim (ots) - Die Polizei in Gernsheim ermittelt wegen Sachbeschädigung und nimmt Hinweise von Zeugen, die sachdienliche Beobachtungen machen konnten, entgegen (Rufnummer 06258/9343-0).