Zu einem Einsatz von Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei kam es am Montag (11.12.), gegen 10.00 Uhr, an der Integrierten Gesamtschule (IGS) Mainspitze "Vorm Anthaupt".

Ginsheim-Gustavsburg (ots) - Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde während der Pause in der Aula ein Böller gezündet. 13 Schülerinnen und Schüler klagten anschließend über Ohren- und Atemwegsbeschwerden und bedurften teils medizinischer Versorgung. Im Anschluss konnten alle Schülerinnen und Schüler wieder am Unterricht teilnehmen. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an.



Nach gegenwärtigem Ermittlungsstand besteht kein Zusammenhang zu dem Versprühen von Pfefferspray an der Schule am vergangenen Montag (wir haben berichtet).



Unsere Bezugsmeldung:

