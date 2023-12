Nachdem eine Pferdebesitzerin die Polizei über ihr augenscheinlich von Menschenhand verwundetes Pferd informierte, hat die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz eingeleitet und sucht Zeugen.

Ginsheim-Gustavsburg (ots) - Nach bisherigen Feststellungen stand das Tier auf einer Weide im Bereich Hundeweg/Holzweg, als es von einem bislang unbekannten Täter im Kopfbereich verletzt wurde. Am Sonntagmorgen (17.12.) fiel die Schnittwunde auf.



Die Polizei in Bischofsheim (Kommissariat 41) ist mit dem Fall und den weiteren Ermittlungen betraut. Die Polizisten suchen Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge in der Nähe der Weide beobachtet haben. Hinweise werden an die Beamten unter der Rufnummer 06144/9666-0 erbeten.