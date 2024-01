Am Sonntag (31.12.), in der Zeit zwischen 21.00 und 23.00 Uhr, wurde ein Einfamilienhaus in der Straße "Hilsighof" in Litzelbach Ziel eines Einbruchs.

Grasellenbach (ots) - Die bisher unbekannten Täter verschafften sich durch eine Balkontür gewaltsam Zutritt in das Haus. Sie erbeuteten unter anderem Geld und persönliche Dokumente.



Zeugen, die im relevanten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kommissariat 21/22 in Heppenheim unter der Telefonnummer 06252/7060 zu melden.