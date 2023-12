In das Büro einer Firma "Am Sägewerk", gelangten Einbrecher am Montagabend (25.12.), in der Zeit zwischen 19.00 und 21.30 Uhr.

Grasellenbach (ots) - Den ungebetenen Besuchern, die anschließend unerkannt entkamen, fiel dort Bargeld in die Hände.



Verdächtige Wahrnehmungen nimmt das sachbearbeitende Kriminalkommissariat 21/22 in Heppenheim unter der Telefonnummer 06252/7060 entgegen.