In der Zeit zwischen 14:15 und 17:15 Uhr verschafften sich Kriminelle am Samstag (02.12.) gewaltsam Zugang zu einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Wilhelm-Leuschner-Straße.

Griesheim (ots) - Nach derzeitigem Kenntnisstand hebelten die ungebetenen Gäste eine Tür auf, drangen in die Wohnung ein und durchwühlten dort mehrere Schränke. Die Kriminellen flüchteten unbemerkt mit ihrer Beute und hinterließen einen Schaden im unteren fünfstelligen Bereich.



Das Kriminalkommissariat in Darmstadt (K 21/22) hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 06151/969-0 entgegengenommen.