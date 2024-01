In der Nacht von Sonntag (31.12.) auf Montag (01.01.) drangen unbekannte Täter gegen 3 Uhr in einen Einkaufsmarkt in der Straße "Am Schaubacher Berg" ein.

Groß-Bieberau (ots) - Durch gewaltsame Öffnung eines Stahltors und das Einschlagen einer Fensterscheibe gelangten die Kriminellen in den Verkaufsraum des Geschäfts. Anschließend entnahmen sie Zigaretten im Wert von circa 1.000 Euro. Durch den Einbruch entstand außerdem ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.



Anschließend flüchteten die unbekannten Täter auf der Bundesstraße 38 in Richtung Reinheim. Bei dem Fluchtfahrzeug soll es sich um einen Audi in der Farbe Silber oder Grau gehandelt haben. Das angebrachte Kennzeichen mit der Ortskennung Frankfurt wurde bereits zuvor als gestohlen gemeldet. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief bislang ergebnislos.



Das Fachkommissariat 21/22 der Kriminalpolizei Darmstadt hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen. Zeugen, die Hinweise auf die Identität der Täter oder den Verbleib des Stehlguts geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.