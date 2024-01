Am Mittwoch (03.01.) wurde die Polizei gegen 11.40 Uhr über den Brand einer Lagerhalle in der Waldstraße in Kenntnis gesetzt.

Groß-Zimmern (ots) - Nachdem die Erstmeldung bei der Rettungsleitstelle Darmstadt-Dieburg einging, machten sich umgehend die benachbarten Feuerwehren auf den Weg zum Brandort, um den Brand zu bekämpfen. Nach Eintreffen einer Streife der Polizeistation Dieburg und einer gemeinsamen Inaugenscheinnahme mit den Einsatzkräften der Feuerwehr ist nach derzeitigem Ermittlungsstand von einem technischen Defekt innerhalb des Objekts auszugehen. Im Zusammenhang mit dem Brand wurden keine Personen verletzt.



Die Löscharbeiten sind nach wie vor im Gange, weshalb der Brandort weiterhin gesperrt ist. Die genaue Höhe des entstandenen Gebäudeschadens ist derzeit noch nicht abschließend zu beurteilen.