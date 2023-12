Am 2. Weihnachtsfeiertag (26.12.) kam es zu einem Feuerwehreinsatz in einer Wohnresidenz für Senioren in der Hüttenfelder Straße.

Heppenheim (ots) - Gegen 15:55 Uhr lösten deshalb in Heppenheim die Sirenen aus. Aus bisher

ungeklärter Ursache war in der Küche einer Wohnung im 4. Stock ein Feuer ausgebrochen. Es gab eine starke Rauchentwicklung, die über den Balkon nach außen drang und deutlich sichtbar war. Das Feuer konnte durch die alarmierte Feuerwehr schnell gelöscht werden. Dabei war auch die Drehleiter im Einsatz. Die betroffene Wohnung wurde durch den Brand und den dadurch entstandenen Rußschaden schwer beschädigt und somit unbewohnbar. Der Gesamtschaden beläuft sich im unteren sechsstelligen Bereich. Die Bewohner der Wohnung waren nicht anwesend und haben von dem Brand selbst nichts mitbekommen. Sie werden anderweitig untergebracht. Die Bewohner der restlichen Wohnungen wurden durch die eingesetzten Polizeistreifen und die Feuerwehr kurzfristig aus ihren Wohnungen evakuiert. Sie konnten nach den Löschmaßnahmen wieder unversehrt in ihre Wohnungen zurückkehren. Bei dem Rettungseinsatz waren der Rettungsdienst des Kreises Bergstraße, die Feuerwehren Heppenheim mit den Ortsteilen Erbach und Hambach, die Feuerwehr aus Lampertheim und Bürstadt sowie zwei Streifen der

Polizei eingesetzt. Die genaue Brandursache wird in den nächsten Tagen durch die Brandermittler der Kriminalpolizei in Heppenheim untersucht werden.



Berichterstatterin: PHK'in Mooser, Polizeistation Heppenheim



Matthias Brosch, PvD