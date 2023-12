Am Freitag und Samstag (01./02.12.) ereigneten sich in Heppenheim drei Einbrüche in Wohnhäuser.

Heppenheim (ots) - Durch die Terrassentür verschafften sich Unbekannte am Freitag in der Zeit zwischen 17.30 und 19.00 Uhr Zugang in ein Wohnhaus "Am Streitstein". Abgesehen hatten es die ungebetenen Besucher auf Geld und Schmuck.



In das Visier von Kriminellen geriet am Samstag zwischen 9.10 und 21.50 Uhr zudem ein Reihenhaus in der "Straße der Heimkehrer". Dort gelangten die Täter ebenfalls gewaltsam durch eine Terrassentür in das Gebäude. Die ungebetenen Besucher ließen Geld und eine Handtasche mitgehen.



Ohne Beute zogen Unbekannte dagegen nach einem Einbruch in eine Erdgeschosswohnung am Samstag zwischen 14.30 und 19.15 Uhr in der Görzklinger Straße in Kirschhausen ab.



Die Kripo prüft einen Tatzusammenhang. Hinweise von Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden erbeten an die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06252/7060.