Bislang Unbekannte haben bei einem Einbruch in einem Mehrfamilienhaus in der "Straße der Heimkehrer" Geld entwendet.

Heppenheim (ots) - Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangten die Kriminellen am Donnerstag (30.11.), in der Zeit zwischen 13.30 und 18.00 Uhr, unter Anwendung von Gewalt ins Innere einer dortigen Wohnung im 4. Obergeschoss. Sie erbeuteten mehrere hundert Euro. Mit ihrer Beute suchten sie das Weite.



Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Kommissariat 21/22 in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/7060 zu melden.