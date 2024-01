Am frühen Abend des Neujahrmontag (01.01.) wurde die Jet- Tankstelle in der Darmstädter Straße überfallen.

Heppenheim (ots) - Nach bisherigen Erkenntnissen betrat ein männlicher Täter um 21.15 Uhr den Verkaufsraum und forderte von dem alleine anwesenden 31-jährigen Tankstellenmitarbeiter die Herausgabe von Bargeld. Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen drohte der Täter an, den Angestellten abstechen zu wollen, sollte dieser kein Bargeld aushändigen. Während dieser Drohung hielt der Räuber seine Hand in der Jackentasche verborgen, offenbar um das Mitführen einer Tatwaffe anzudeuten! Nach Übergabe des Bargeldes in nicht bekannter Höhe flüchtete der Täter aus der Tankstelle in Richtung Innenstadt.

Beschrieben wird der Täter wie folgt: 20 Jahre alt, schlanke/ athletische Statur, südländisches Erscheinungsbild, trug eine dunkle Daunenjacke, graue Hose und weiße Schuhe.

Eine Fahndung verlief bisher ergebnislos, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen vor Ort aufgenommen.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Heppenheim in Verbindung zu setzen (Tel.: 06252-705-555)



Alexander Lorenz, EPHK (Polizeiführer vom Dienst)