Am Montag (04.12.) wurden der Polizei zwei Einbrüche in Wohnhäuser gemeldet.

Heppenheim (ots) - Durch die Terrassentür verschafften sich Unbekannte in der Zeit zwischen 17.40 und 21.15 Uhr Zugang in ein Wohnhaus in der Kreuzberger Straße. Die Einbrecher erbeuteten Geld. Zudem gelangten Kriminelle durch ein Fenster in ein Haus "Am Schulacker" in Erbach. Hier flüchteten die ungebetenen Besucher ohne Beute. Die Tat wurde zwar auch am Montag bemerkt, die Tatbegehung kann aber schon einige Tage zurückliegen.



Hinweise von Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden erbeten an die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06252/7060.