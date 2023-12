In der Zeit zwischen Mittwochmorgen (29.11.) und Donnerstagmorgen (29.11.) ereigneten sich in Hassenroth zwei Einbrüche in Wohnhäuser.

Höchst (ots) - Durch die Terrassentür verschafften sich Unbekannte Zugang in ein Wohnhaus in der Otzbergstraße. Die Einbrecher erbeuteten Schmuck und Geld. Zudem gelangten Kriminelle auf die gleiche Art in ein Haus im Kirchweg. Hier flüchteten die ungebetenen Besucher ohne Beute.



Die Kripo vermutet einen Tatzusammenhang. Weitere Hinweise von Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden erbeten an die Kriminalpolizei in Erbach (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06062/9530.