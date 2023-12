Auf die Handtasche einer 66 Jahre alten Frau hatte es ein noch unbekannter Krimineller an Heiligabend (24.12.) in der Mörfelder Straße abgesehen.

Kelsterbach (ots) - Nach bisherigen Erkenntnissen näherte sich der Täter gegen 17.25 Uhr der Frau zu Fuß, entriss ihr die Handtasche samt Inhalt und flüchtete mit seiner Beute in Richtung Elbestraße. Die 66-Jährige zog sich bei dem Angriff Blessuren leichterer Art zu. Der Täter wurde von der Frau als 20 bis 30 Jahre alt, schlank und mit schwarzen, kurzen Haaren beschrieben. Möglicherweise hat der Flüchtige eine etwas dunklere Hautfarbe. Er trug eine schwarze Jacke oder Weste mit weißem, einzeiligem Schriftzug auf dem Rücken. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei nach dem Kriminellen verlief bislang ergebnislos.



In diesem Zusammenhang suchen die Beamtinnen und Beamten Zeugen der Tat. Unter der Rufnummer 06142/6960 ist das mit dem Fall betraute Kommissariat 10 in Rüsselsheim für alle sachdienlichen Hinweise zu erreichen.