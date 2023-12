Am Freitag (15.12.) und Sonntag (17.12.) ereigneten sich drei Einbrüche in Wohnhäuser.

Lampertheim/Heppenheim/Einhausen (ots) - Durch ein Fenster verschafften sich Unbekannte am Freitag gegen 17.30 Uhr Zugang in ein Wohnhaus im Muskatellerweg in Heppenheim. Abgesehen hatten es die ungebetenen Besucher auf Schmuck.



In das Visier von Kriminellen geriet in der Nacht zum Sonntag zudem ein Wohnhaus "In den Böllenruthen" in Lampertheim. Dort gelangten die Täter auf bislang unbekannte Weise in das Gebäude und durchsuchten anschließend Schränke und Kommoden. Bei dieser Tat ist noch nicht klar, ob etwas entwendet wurde.



Ein weiterer Einbruch ereignete sich am Sonntag in der Zeit zwischen 13.30 und 20.30 Uhr in der Kirchgartenstraße in Einhausen/Klein-hausen. Dort drangen die ungebetenen Besucher durch ein Fenster in das Haus ein und ließen Geld und Münzen mitgehen.



Hinweise von Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden erbeten an die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06252/7060.