Offenbar ohne Beute suchten Kriminelle nach einem Wohnungseinbruch am Donnerstag (30.11.) unerkannt das Weite.

Lampertheim (ots) - Entdeckt wurde die Tat vom heimkehrenden Bewohner gegen 22.30 Uhr. Die Täter verschafften sich zuvor durch die Terrassentür Zutritt zu dem Wohnhaus in der Grabenstraße in Rosengarten.



Zeugen, die weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06252/7060 beim Kommissariat 21/22 in Heppenheim zu melden.