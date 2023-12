Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus hat die Kriminalpolizei in Heppenheim die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen.

Lorsch (ots) - Am Montagabend (11.12.), gegen 18.30 Uhr, verschafften sich drei Kriminelle gewaltsam Zutritt in das Haus in der Platanenstraße, wo sie mehrere Räumlichkeiten durchsuchten. Bisherigen Erkenntnissen zufolge entwendeten sie eine Armbanduhr. Die ungebetenen Besucher wurden durch den heimkehrenden Bewohner offenbar bei der Tat gestört und suchten anschließend mit ihrer Beute in Richtung Lärchenstraße/Kastanienallee das Weite. Die drei Flüchtigen haben nach Angaben des Geschädigten ein südländisches Erscheinungsbild, waren dunkel gekleidet und trugen teils Sturmmasken und Mützen. Zwei der Männer haben einen Bart. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief bislang ergebnislos.



Wer hat verdächtige Personen bemerkt? Hinweise nimmt das Kommissariat 21/22 unter der Rufnummer 06252/7060 entgegen.