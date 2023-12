Wegen Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge wird sich ein 51 Jahre alter Mann verantworten müssen.

Lorsch (ots) - Im Rahmen ihrer Ermittlungen waren die Beamten des Heppenheimer Rauschgiftkommissariats 34 dem Mann auf die Spur gekommen. In diesem Zusammenhang erfolgte mittels auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt beantragtem richterlichen Beschluss in der vergangenen Woche die Durchsuchung der Räumlichkeiten des Mannes. In dem Haus wurden die Beamten fündig und beschlagnahmten unter anderem rund 550 Gramm Amphetamin, etwa 640 Gramm Marihuana und über 60 Gramm Ecstasy sowie mehrere Nahkampfwaffen, Munition, Luftgewehre und eine vierstellige Bargeldsumme.



Der 51-Jährige wird sich nun in einem Strafverfahren zu verantworten haben.