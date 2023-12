Zwischen Sonntag (17.12.) und Donnerstag (20.12.) nutzten Unbekannte die Abwesenheit der Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Modautal, in der Straße "An den Klingerwiesen", um in deren Wohnung einzudringen.

Modautal/Mühltal/Seeheim-Jugenheim (ots) - Es wurde Bargeld gestohlen, und es entstand Sachschaden.



In Seeheim-Jugenheim verschafften sich am Mittwoch (20.12.) unbekannte Täter zwischen 13 und 19 Uhr Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Jossastraße, indem diese ein Fenster einwarfen. Obwohl zahlreiche Räume durchwühlt wurden, wurden nach derzeitigen Erkenntnissen keine Gegenstände entwendet.



Am Donnerstag (21.12.) zwischen 17.30 und 19.45 Uhr wurde in Mühltal, Ortsteil Nieder-Ramstadt, in ein weiteres Einfamilienhaus eingebrochen. Die Kriminellen gelangten durch ein eingeschlagenes Fenster ins Innere und entwendeten Bargeld, Schmuck und persönliche Gegenstände.



Um sich vor zukünftigen Einbrüchen besser zu schützen, empfiehlt die Polizei einige vorbeugende Maßnahmen: Schließen Sie auch bei kurzer Abwesenheit alle Fenster, Balkon- und Terrassentüren, da gekippte Fenster fast wie offene Fenster sind und leichtes Ziel bieten. Sorgen Sie zudem dafür, dass Ihr Zuhause immer bewohnt aussieht, etwa durch den Einsatz von Zeitschaltuhren für Licht oder Radio. Überlegen Sie auch den Einbau von zusätzlichen Sicherheitsmaßnahmen wie Alarmanlagen oder verbesserten Fenstersicherungen. Mit diesen einfachen Schritten kann das Risiko eines Einbruchs erheblich reduziert werden. Ihre Sicherheit liegt uns am Herzen.



Die Ermittlungen wegen des Verdachts des Wohnungseinbruchdiebstahls dauern in den genannten Fällen an. Wenn Ihnen etwas Verdächtiges aufgefallen ist oder Sie Hinweise zu den Tätern haben, kontaktieren Sie bitte das Kommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0.