Kriminelle haben im Laufe des Wochenendes ein Einfamilienhaus im Ortsteil Ernsthofen ins Visier genommen und Beute gemacht.

Modautal (ots) - Zwischen 15 Uhr am Freitag (1.12.) und 18.30 Uhr am Sonntagabend (3.12.) drangen die bislang noch unbekannten Täter nach ersten Erkenntissen durch eine Hintertür gewaltsam in das Anwesen in der Darmstädter Straße ein. Im Inneren durchsuchten sie die Räume und durchwühlten Schränke auf der Suche nach Wertvollem. Mit Geld und Schmuck suchten die Einbrecher im Anschluss unerkannt das Weite. Hinweise in diesem Zusammenhang nimmt das Kommissariat 21/22 unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.