Ein BMW, der im Hallgartenweg parkte, ist am Samstag (23.12.), in der Zeit zwischen 21.00 und 22.30 Uhr, von Kriminellen aufgebrochen und nach Wertgegenständen durchsucht worden.

Mörlenbach (ots) - Nachdem sich die Täter über eine eingeschlagene Fahrzeugscheibe Zugang zum Innenraum verschafft hatten, ließen sie eine Handtasche samt Geld und persönlichen Dokumenten mitgehen.



Die Kripo in Heppenheim (K 21/22) ermittelt und sucht Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Alles Sachdienliche wird an die Beamten, erreichbar unter der Rufnummer 06252/7060, erbeten.