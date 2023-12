Die Alarmanlage eines Lokals vereitelte die Pläne von Einbrechern in der Waldstraße.

Nauheim (ots) - In der Nacht zum Dienstag (12.12.), gegen 3.50 Uhr, gelangten bislang unbekannte Kriminelle zunächst gewaltsam durch eine zuvor zerstörte Scheibe in die Bar und lösten hierbei die Alarmanlage aus. Die ungebetenen Gäste traten daraufhin überhastet den Rückzug an. Es entstand allerdings ein Schaden von rund 2500 Euro. Gestohlen wurde vermutlich nichts.



Nach den Einbrechern fahndet nun die Polizei in Groß-Gerau und bittet um Hinweise zu den Tätern unter der Telefonnummer 06152/1750.