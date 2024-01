In der Mozartstraße brach am Montagmorgen (01.01.), gegen 5.45 Uhr, ein unbekannter Täter in ein Wohnhaus ein.

Nauheim (ots) - Der ungebetene Besucher verschaffte sich durch die Terrassentür gewaltsam Zugang in die Räumlichkeiten. Im weiteren Verlauf wurde eine Bewohnerin wach und störte den Eindringling offenbar bei der Tat. Er flüchtete unvermittelt ins Freie. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief bislang ergebnislos.



Es wird in diesem Zusammenhang um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung gebeten. Der Fall wird im Kommissariat 21/22 in Rüsselsheim bearbeitet. Hinweise können über Rufnummer 06142/696-0 mitgeteilt werden.