Am Samstag und Montag (23./25.12.) ereigneten sich in Ober-Ramstadt drei Einbrüche in Wohnhäuser.

Ober-Ramstadt (ots) - Über den Balkon verschafften sich Unbekannte am Samstag in der Zeit zwischen 17.35 und 20.10 Uhr Zugang in ein Wohnhaus in der Weberstraße. Die Einbrecher erbeuteten Geld.



Durch ein Fenster verschafften sich Unbekannte zudem zwischen 15.00 und 19.00 Uhr, Zutritt zu einem Haus in der Eisstraße. Den ungebetenen Gästen fiel auf ihrer anschließenden Suche nach Wertgegenständen auch hier Geld in die Hände. Zudem suchten Unbekannte am Montag, ein Wohnhaus "Am Hohen Rain" heim. Hier erbeuteten die Kriminellen Schmuck und Geld. Bemerkt wurde diese Tat gegen 16.30 Uhr.



Die Kripo prüft einen Tatzusammenhang. Weitere Hinweise von Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden erbeten an die Kriminalpolizei in Darmstadt (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06151/9690.