Am Samstag (16.12.) drangen Kriminelle im Zeitraum von 12 bis 14.30 Uhr in eine Wohnung in der Weberstraße ein, indem sie gewaltsam die Balkontür im ersten Obergeschoss öffneten.

Ober-Ramstadt (ots) - Anschließend durchsuchten sie den gesamten Wohnraum und entwendeten Bargeld und Schmuck sowie einen kleinen, grauen Tresor. Die Täter flüchteten unerkannt in unbekannte Richtung.



Die Polizei möchte über wichtige Präventionsmaßnahmen informieren, um das Risiko von Einbrüchen zu verringern: Schließen Sie stets alle Fenster, Balkon- und Terrassentüren, auch bei kurzer Abwesenheit. Gekippte Fenster sind leicht zu öffnen und bieten Einbrechern eine einfache Gelegenheit. Sorgen Sie dafür, dass Ihr Zuhause immer bewohnt erscheint, indem Sie zum Beispiel Zeitschaltuhren für Licht und Radio einsetzen. Überlegen Sie auch, zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen wie Alarmanlagen oder verbesserte Fenstersicherungen zu installieren.



Das Kommissariat 21/22 der Kriminalpolizei Darmstadt hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Wohnungseinbruchdiebstahls aufgenommen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegengenommen.