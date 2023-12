Seit Montagmittag (18.12.) wird Heidemarie Weick aus Mörlenbach vermisst.

Mörlenbach (ots) - Zuletzt gesehen wurde die 76-Jährige gegen 12 Uhr am Bahnhof in Mörlenbach.



Die Vermisste ist auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen und benötigt möglicherweise dringend ärztliche Hilfe. Sie ist 1,65 Meter groß, hat eine schlanke Statur und braun-graue, kinnlange Haare. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens war sie mit einer graufarbenen Fleecejacke, schwarzer Hose und grauen Hausschuhen bekleidet. Unter ihrer Jacke trug sie eine rotfarbene Weste. Frau Weick ist zu Fuß unterwegs und führt einen Rollator mit sich.



Da bisher eingeleitete Suchmaßnahmen nicht zu dem Auffinden der vermissten Person führten, bittet die Polizei um Mithilfe aus der Bevölkerung: Wer hat Heidemarie Weick am Tag ihres Verschwindens gesehen oder kann Angaben zu ihrem aktuellen Aufenthaltsort machen? Hinweise werden bei der Polizei in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/706-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen.



Wichtiger Hinweis im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsfahndung



Die Veröffentlichung des Bildes der Gesuchten erfolgt ausschließlich zum Zwecke der Öffentlichkeitsfahndung im Rahmen der Gefahrenabwehr. Sofern der Zweck nicht mehr gegeben ist, bitten wir die Medien, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen. Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Südhessen dankt Ihnen für Ihre Unterstützung.