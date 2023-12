Im Zeitraum zwischen Freitag (15.12.), 16:30 Uhr, und Samstag (16.12.), 17:00 Uhr verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Sudetenstraße.

Otzberg (ots) - In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen.



Aktuellen Ermittlungen zufolge drangen die ungebetenen Gäste durch Aufhebeln einer Tür in das Einfamilienhaus ein. Dort durchwühlten sie diverse Räume und erbeuteten unter anderem hochwertigen Schmuck. Im Anschluss ergriffen die Einbrecher die Flucht und kamen ungesehen davon. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht abschließend geklärt.



Sachdienliche Hinweise zu den Tätern werden unter der Rufnummer 06151/969-0 von dem mit den weiteren Ermittlungen beauftragten Kriminalkommissariat in Darmstadt (K21/22) entgegengenommen.