Kriminelle hatten es zwischen Mittwochabend (29.11.) und Donnerstagvormittag (30.11.) im Ortsteil Ober-Klingen auf ein Einfamilienhaus abgesehen.

Otzberg (ots) - Gegen 10.45 Uhr bemerkten Zeugen die Spuren der bislang noch unbekannten Täter, die nach ersten Erkenntnissen durch die aufgehebelte Tür in den Wintergarten des Anwesens in der Hubertusstraße eingedrungen waren. Hier brachen sie ein Fenster zum Inneren des Hauses auf und durchsuchten Schränke nach Wertgegenständen. Ob sie hierbei etwas entwendet haben, steht aktuell noch nicht abschließend fest. Der Tatzeitraum reicht bis 19 Uhr am Vorabend zurück. Hinweise nimmt das Kommissariat 21/22 der Darmstädter Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.