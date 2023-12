Zivilfahnder des Polizeipräsidiums Südhessen haben am Sonntagmittag (17.12.) einen 33 Jahre alten Autofahrer festgenommen.

Pfungstadt (ots) - Gegen 15.00 Uhr kontrollierten die Polizisten den Mann auf der Raststätte Pfungstadt-Ost an der A 67. An seinem Peugeot befanden sich französische Kennzeichen, die eigentlich an einen Mercedes gehören. Die Nummernschilder wurden von der Polizei sichergestellt. Beim Abgleich der Daten des 33-Jährigen stellten sie schnell fest, dass er per Haftbefehl wegen Diebstahls gesucht wurde, zudem eine Aufenthaltsermittlung der Staatsanwaltschaft aufgrund eines Strafverfahrens wegen besonders schwerem Diebstahl gegen ihn vorlag und er weiterhin in der Vergangenheit mehrfach wegen Einbrüchen polizeilich in Erscheinung getreten war. Im Auto fanden die Fahnder Einbruchswerkzeuge, wie Brecheisen und Bolzenschneider.



Der Festgenommene wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Ihn erwarten nun unter anderem auch Strafverfahren wegen Kennzeichenmissbrauchs, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.