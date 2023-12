Eine Streife der Polizeistation Rüsselsheim kontrollierte in der Nacht zum Dienstag (26.12.), gegen 0.15 Uhr, einen Kleintransporter mit mehreren Fahrzeuginsassen in der Mainzer Straße.

Raunheim (ots) - Unter anderem weil sechs Personen auf der Ladefläche des Fahrzeugs befördert wurden. Zur Absicherung der Kontrollstelle hatten die Beamten das Blaulicht des Streifenwagens eingeschaltet.



Dies störte einen 33 Jahre alten Anwohner offenbar derart, dass er zunächst aus einem Fenster heraus das Abstellen des Blaulichts forderte und die Ordnungshüter als "Hurensöhne" beleidigt haben soll. Kurz darauf erschien der Mann an der Kontrollstelle und setzte die Beleidigungen fort. Weil er sich der daraufhin folgenden Personenkontrolle entziehen wollte, wurde er vorläufig festgenommen. Ein Atemalkoholtest zeigte über eine Promille an. In der Folge erschien ein Bekannter des Mannes und forderte nun seinerseits die Freilassung des 33-Jährigen. Er schlug nach einem Beamten und flüchtete zunächst, kam aber mit einem Messer und einem Taser zurück an den Kontrollort. Erst nach Androhung des Einsatzes eines Diensthundes legte er die Gegenstände ab. Auch der alkoholisierte 34-Jährige wurde daraufhin vorläufig festgenommen. Beide wurden vorübergehend im Polizeigewahrsam untergebracht.



Die Polizei erstattete Strafanzeige wegen Beleidigung und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.