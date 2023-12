Auf die Handtasche einer 29 Jahre alten Frau hatte es ein noch unbekannter Krimineller am Montag (18.12.), um kurz vor 16.30 Uhr, im Schnelser Weg abgesehen.

Raunheim (ots) - Nach bisherigen Erkenntnissen näherte sich der Täter der Frau auf einem alten, dunkelfarbenen Fahrrad, entriss ihr die Handtasche samt Geld sowie persönlichen Dokumenten und flüchtete mit seiner Beute. Der Täter wurde von der Frau als 20 bis 25 Jahre alt und mit südländischem Erscheinungsbild beschrieben. Der Flüchtige wirkte ungepflegt und ist etwa 1,80 Meter groß. Er war mit einer Bomberjacke, weißem Pullover mit Kapuze und dunkler Hose bekleidet.



Gegen 16.10 Uhr ereignete sich zuvor eine ähnliche Tat in der Ludwig-Buxbaum-Allee. Hier scheiterte der Täter allerdings mit seinem Versuch einer 24 Jahre alten Frau die Tasche zu entreißen. Er flüchtete ohne Beute auf seinem dunklen Fahrrad. Die Personenbeschreibung des Mannes deckt sich in etwa mit der des Täters um kurz vor 16.30 Uhr im Schnelser Weg.



Die Kriminalpolizei prüft einen Zusammenhang zwischen den beiden Taten und sucht Zeugen. Unter der Rufnummer 06142/6960 ist das mit dem Fall betraute Kommissariat 10 in Rüsselsheim für alle sachdienlichen Hinweise zu erreichen.