In der Nacht zum Montag (11.12.) kontrollierten Beamte der Polizeistation Rüsselsheim insgesamt drei Gaststätten und 27 Personen in der Innenstadt.

Raunheim (ots) - Bei der Überprüfung einer Shishabar fanden die Ordnungshüter größere, als die gesetzlich maximal erlaubten 25 Gramm-Dosen mit Shishatabak. Sie stellten anschließend 22 Dosen mit einem Inhalt von insgesamt knapp 6 Kilogramm Tabak sicher und erstatteten Anzeige wegen Verstoßes gegen das Tabaksteuergesetz.



Im einem Cafe konnten im Rahmen der Kontrolle drei nicht zugelassene Geldspielautomaten festgestellt werden. Die Geräte samt rund 900 Euro Inhalt wurden an Ort und Stelle beschlagnahmt. Der Betreiber wird sich in einem Verfahren wegen der unerlaubten Veranstaltung eines Glücksspiels verantworten müssen.



In einem weiteren Lokal wurden zudem zwei Geldspielautomaten ohne gültige Prüfplakette bemerkt. Die Beamten leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstoßes gegen die Spielverordnung ein. Hier droht ein empfindliches Bußgeld.