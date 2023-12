Kriminelle hatten es in der Nacht zum Sonntag (10.12.) auf den Tresor eines Tierheimes abgesehen.

Reichelsheim (ots) - "Am Morsberg" drangen sie gewaltsam durch ein Fenster in die Räumlichkeiten ein. Dort angekommen fanden sie nach Durchsuchung einen Wandtresor vor und entwendeten den Safe samt Bargeld und Dokumenten. Der Schaden am Gebäude wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.



Die Kriminalpolizei in Erbach hat die Ermittlungen übernommen. Sachdienliche Hinweise nimmt das Fachkommissariat 21/22 unter der Rufnummer 06062/953-0 entgegen.