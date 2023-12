Unbekannte entwendeten im Zeitraum zwischen Sonntag (24.12.) und Mittwoch (27.12.) ein in einem offenen Unterstand im Dorfweg in Bockenrod abgestelltes Quad des Herstellers "Gamay Moto" in der Farbe blau (ERB-JM 500).

Reichelsheim (ots) - Der Wert des motorisierten Kraftfahrzeuges beläuft sich nach ersten Erkenntnissen auf rund 2500 Euro. Das Quad wurde möglicherweise mit einem Fahrzeug vom Tatort abtransportiert.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern, verdächtigen Fahrzeugen oder dem Verbleib des gestohlenen Quads geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06062/9530 bei der Polizei in Erbach (Kommissariat 41) zu melden.