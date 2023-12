Ein Krimineller hatte es in der Nacht zum Freitag (15.12.), gegen 3.00 Uhr, auf den Bürocontainer einer Elektrotechnikfirma abgesehen.

Riedstadt (ots) - "Am Dammacker" gelangte er durch ein eingeschlagenes Fenster in die Räumlichkeiten des Unternehmens. Der Täter konnte zwei Koffer mit Baumaschinen erbeuten und unerkannt flüchten. Durch die Tathandlungen entstand ein Schaden von etwa 2000 Euro.



Die Kriminalpolizei in Rüsselsheim hat die Ermittlungen übernommen. Sachdienliche Hinweise nimmt das Fachkommissariat 21/22 unter der Rufnummer 06142/6960 entgegen.