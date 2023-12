In der Nacht von Donnerstag (28.12.) auf Freitag (29.12.) kam es in Gundernhausen zu einem Diebstahl aus einem Kraftfahrzeug.

Roßdorf (ots) - Der Vorfall ereignete sich in der Gabelsbergerstraße, in der Kriminelle sich Zugang zu einem unverschlossenen Auto verschafften. Die Täter entwendeten aus dem Fahrzeug Bargeld im Wert von etwa 30 Euro sowie eine Geldbörse samt persönlicher Dokumente.



Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen in der Gabelsbergerstraße oder der näheren Umgebung gemacht haben könnten.



Wer Hinweise zum Diebstahl oder den unbekannten Tätern geben kann, wird gebeten, sich mit dem zuständigen Kommissariat 41 bei der Polizeistation Ober-Ramstadt unter der Telefonnummer 06154/6330-0 in Verbindung zu setzen.